Не признает своей вины: суд арестовал полицейского-насильника из Кагарлыка – фото

Сулиму арестовали на 60 суток / hromadske.ua

Во вторник, 26 мая, Голосеевский суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых полицейских по делу об избиении и изнасиловании 22-летней девушки из Кагарлыка. Речь идет об оперативном сотруднике Сергее Сулиме.

Сотрудника правоохранительных органов взяли под стражу на 60 суток – до 22 июля 2020 года. Внести залог за Сулиму нельзя, сообщает hromadske.

Заседание суда было решено провести в закрытом режиме.

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме / hromadske.ua

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме / hromadske.ua

Примечательно, обвиняемый экс-полицейский Сулима своей вины в преступлении не признает, о чем он заявил в ходе заседания суда.

Экс-главе СКП отдела полиции Кагарлыка Николаю Кузиву меру пресечения изберут позже.

26 мая ГБР официально сообщила о подозрении Кузиву и Сулиме о совершении преступления по факту изнасилования и избиения девушки в Кагарлыке и применении пыток и угроз по отношению к мужчине. Фигурантам уголовного дела грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая полицейские из Кагарлыка применили физическое и сексуальное насилие против девушки, а также пытали мужчину. Оба потерпевших проходили у полицейских по делу о якобы краже.

Позже полицейских задержали. Выяснилось, что это начальник службы криминальной полиции местного отделения Кагарлыка Николай Кузив и оперативник Сергей Сулима.