У Авакова рассказали, уйдет ли глава МВД в отставку из-за изнасилования в Кагарлыке

Аваков не будет подавать в отставку / Фото: mvs.gov.ua

В министерстве внутренних дел полагают, что глава ведомства Арсен Аваков не должен подавать в отставку со своего поста, так как МВД оперативно реагирует на резонансные инциденты и их не скрывает. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, сейчас в Украине выстраивается правоохранительная система, которая демонстрирует негативное отношение к насилию и выступает за привлечение к ответственности лиц, совершающих такие преступления.

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей", - сказал Геращенко в эфире программы Сніданок на 1+1.

В ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из райотдела города Кагарлык Киевской области избили и изнасиловали 26-летнюю девушку. Преступников задержали, а подразделение полиции, где работали данные лица, расформировали.

Позже сообщили, что по делу об изнасиловании девушки и применении пыток к мужчине обвинили двоих полицейских – начальника СКП отдела полиции Кагарлыка Николая Кузива и оперативника Сергея Сулиму.

Также появились подробности преступления: согласно одной из версий, полицейские пришли домой к девушке и заявили, что она должна отправиться на допрос в отделение полиции по делу о краже. В итоге девушку, которая не была причастна к преступлению, избили и изнасиловали в райотделе. В то же время копы пытали и мужчину, которого привезли в отделение в качестве свидетеля.