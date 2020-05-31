Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать

Адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать от насильников / hromadske.ua

Изнасилование в Кагарлыке - преступление было предварительно спланировано, поскольку полицейские отлично знали 26-летнюю жертву.

Об этом сказала адвокат пострадавшей Евгения Мельниченко в интервью ФАКТАМ и сообщила, что знакомый девушки предложил подвезти ее в полицейский участок и сообщил, что ее якобы вызвали. Он также попросил ее взять паспорт.

В отделении полиции девушку уже ждал Николай и его младший подчиненный оперативник. Мельниченко добавил, что полицейские пили алкоголь целую ночь, что дало женщине возможность сбежать.

Читайте такжеСадизм как компенсация непрофессионализма: что случилось в Кагарлыке

"Они пили спиртные напитки и заставляли это делать потерпевшую. Я так понимаю, от выпитого они устали уже под утро, и это позволило женщине сбежать из отдела полиции." - добавил адвокат.

По официальной версии, девушку полицейские вызвали как свидетеля и якобы хотели расспросить ее о краже в магазине в ее селе, к которой были причастны ее знакомые. Глава села Ставы Владимир Михайленко очень хорошо отзывается о пострадавшей и рассказал, что жители очень любят ее и всячески поддерживают.

"В сельском совете она не находится в списке неблагополучных семей, это обычная сельская семья. Она воспитывает 5-летнюю дочь с инвалидностью, ей недавно делали операцию и жители села помогали. Она образцовая мама, и ребенок у нее ухоженный" - сказал Владимир Михайленко.

Пострадавшая на данный момент сохраняет молчание и ни с кем не контактирует. Возможно, она еще не отошла после страшных событий, которые пережила в ту ночь.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.