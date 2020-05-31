УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать

31 мая 2020, 19:29

По словам правозащитницы, полицейские всю ночь распивали алкоголь.

Избрание меры пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Кагарлыке Сергею Сулиме
Адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать от насильников / hromadske.ua

Изнасилование в Кагарлыке - преступление было предварительно спланировано, поскольку полицейские отлично знали 26-летнюю жертву.

Об этом сказала адвокат пострадавшей Евгения Мельниченко в интервью ФАКТАМ и сообщила, что знакомый девушки предложил подвезти ее в полицейский участок и сообщил, что ее якобы вызвали. Он также попросил ее взять паспорт.

В отделении полиции девушку уже ждал Николай и его младший подчиненный оперативник. Мельниченко добавил, что полицейские пили алкоголь целую ночь, что дало женщине возможность сбежать.

Читайте такжеСадизм как компенсация непрофессионализма: что случилось в Кагарлыке

"Они пили спиртные напитки и заставляли это делать потерпевшую. Я так понимаю, от выпитого они устали уже под утро, и это позволило женщине сбежать из отдела полиции." - добавил адвокат.

По официальной версии, девушку полицейские вызвали как свидетеля и якобы хотели расспросить ее о краже в магазине в ее селе, к которой были причастны ее знакомые. Глава села Ставы Владимир Михайленко очень хорошо отзывается о пострадавшей и рассказал, что жители очень любят ее и всячески поддерживают.

"В сельском совете она не находится в списке неблагополучных семей, это обычная сельская семья. Она воспитывает 5-летнюю дочь с инвалидностью, ей недавно делали операцию и жители села помогали. Она образцовая мама, и ребенок у нее ухоженный" - сказал Владимир Михайленко.

Пострадавшая на данный момент сохраняет молчание и ни с кем не контактирует. Возможно, она еще не отошла после страшных событий, которые пережила в ту ночь.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

Кагарлык изнасилование полиция жертва адвокат
Сейчас вы просматриваете новость «Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:41
Глава Закарпатья озвучил причины бунта заробитчан на границе
19:29
Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать
19:20
"Это ошибка": Ляшко сделал неожиданное заявление о пандемии COVID-19 Видео
18:59
Добивала ногами: в Мариуполе школьница зверски избила сверстницу Видео
18:58
Кличко и Шварценеггер в совместном ролике поздравили с Днем Киева Видео
18:56
Грандиозные планы: Маск назвал сроки полета на Луну
18:26
Беспорядки на КПП Тиса: в Минфине назвали истинную причину
18:16
Астронавты Илона Маска пристыковались к МКС и показали впечатляющее видео Видео
18:02
Катастрофа Боинга МАУ: Иран принял скандальное решение о судьбе "черных ящиков"
17:57
"Предать не мог": всплыли новые подробности исчезновения бойца ВСУ
17:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
17:36
Чехия попала в беду без украинских заробитчан Видео
17:24
В Беларуси похитили ярого критика действующего президента Видео
16:50
"Мэр – идиот": "слуга народа" решил занять кресло Кличко Видео
16:35
Грозы, град и потоп: синоптик шокировал прогнозом на июнь 2020
16:11
"Мойтесь в лужах": украинский журналист пожелал "сдохнуть" жителям Крыма
15:52
Эксперт рассказал, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
15:19
Как вернуть Крым и Донбасс: экс-советник Путина дал важный совет Украине
15:05
"Майдан" в США: полицейский и афроамериканец вместе работали в ночном клубе - СМИ Видео
15:04
Ткаченко заявил об участии в праймериз Слуги народа на выборы мэра Киева
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять