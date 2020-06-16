В тихом омуте: на горе-копов из Кагарлыка открыли новые дела

На копов из Кагарлыка открыли новые дела / Кагарлицькое отделение полиции в Facebook

Полиция Кагарлыка все еще в центре внимания. Офис генпрокурора открыл новые дела против сотрудников райотдела полиции, подозреваемых в изнасиловании женщины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник спецдепартамента ОГП по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов.

По словам Белоусова, случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых дел. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима (подозреваемые по делу об изнасиловании в райотделе).

Как пояснил Белоусов, дела были открыты уже после скандала с изнасилованием.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - добавил он.

Читайте такжеИзнасилование в полиции Кагарлыка: появились три новые жертвы подозреваемыхКак известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили физическое насилие и к мужчине.