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В Кагарлыке прервал молчание ключевой свидетель в деле изнасилования полицейскими

29 мая 2020, 21:14

Мужчина привез девушку из села на допрос в полицию.

Изнасилование
Свидетель изнасилования дал показания / скриншот из видео

В Кагарлыке впервые рассказал свою версию событий ключевой свидетель в деле об изнасиловании женщины сотрудниками полиции.

Как говорится в сюжете ТСН, сегодня он дал показания ГБР.

По словам Михаила, он состоял в отношениях с девушкой Нелей, которая стала жертвой насильников, а также довольно близко был знаком с одним из обвиняемых полицейский – Николаем Кузивом.

Мужчина рассказывает, что отвез на собственном автомобиле Нелю на допрос в отделение полиции. У входа он ждал ее на протяжении пяти часов, а затем вернулся в село. Девушка позвонила Михаилу в четыре часа утра и попросила забрать из полиции. Он уверяет, что заметил на руках красные следы, однако об изнасиловании Неля ничего не рассказывала. Складывается впечатление, что Михаил защищает полицейских. Утверждает, что долго ждал вечером девушку под отделением полиции, но не слышал криков о помощи.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

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