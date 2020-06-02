Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшая поделилась ужасами пыток

Жертва пыток сообщила побробности изнасилования

Изнасилование в Кагарлыке - полицейские всю ночь пытали, избивали и насиловали молодую женщину, которую привезли в отделение для допроса по делу о краже.

Спустя некоторое время пострадавшая во время жуткого преступления девушка рассказала о пытках в полицейском участке в эфире телеканала Украина.

По ее словам, в участке, кроме подозреваемых – Сергей Сулима и Николай Кузив, были еще полицейские.

"Завел меня на второй этаж, и там уже начали: "Давай, рассказывай про этот магазин". Говорю: "Я даже не знала, что ограбили или что". "Да что ты мне рассказываешь?! Ты что, врешь?!". Там полицейскому говорит: "Давай, противогаз неси". Двери открыты были. И там же их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот – и все же слышали, и никто не выходил. Начал меня душить. Одевал мне противогаз и так зажимал его внизу. Потом стул мне дал, говорит: "Садись на стул". Потом я аж в штаны пописала – так испугалась. Разбил мне нос, кровь покапала", – вспоминала она.

Девушка сообщила, что ее избивали даже в туалете: "ногами, кулаками, за волосы". Потом ее снова отвели в кабинет, где надели противогаз и заламывали руки. После избиений, ее приковали наручниками к батарее в коридоре.

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"Там наставлял мне пистолет, говорит: "Сейчас колено прострелю!". Просила: "Только не убивайте!". Потом пришел Сергей с коньяком и курицей. Там они пили, пока я прикована была наручниками. Потом Сергей же давай ко мне… Я сижу, он подходит ко мне, что-то кулаками вот так начинает меня… "Ну, что, будешь сегодня моя? Я тебя сегодня разорву! Этот Сергей заставлял меня, ну, пить. Там немного было уже коньяка", – делилась пережитым ужасом девушка.

По ее словам, в кабинете, где ее насиловали, находились Кузив и Сулима.

"В кабинете Коля сел за компьютером, а Сергей встал и говорит: "Давай, раздевайся!". Разделся, сел на диван белый, там белый же диван такой большой. Сел на тот диван: "Ты все будешь делать, что я сказал. А если не будешь делать, то будешь получать". Снял штаны и трусы свои. И насиловал", – говорила пострадавшая.

Девушка добавила, что ее насиловали три-четыре часа. Ее отпустили лишь тогда, когда она падала от бессилия.

"Он меня где-то часа три-четыре насиловал по-всякому – что хотел, то и делал. И бери так, и туда. "Ты что, я тебя сейчас научу! Ты что, не умеешь так делать?!". Я уже падала. Потом попросилась снова в туалет, и так второй раз не выдержала уже. "Все-все, малая, я тебя больше не буду трогать". Видит, что уже никакая", – подытожила она.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.