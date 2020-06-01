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"Нас всех убьют": выяснились жуткие подробности изнасилования в Кагарлыке

1 июня 2020, 22:58

Мать потерпевшей рассказала о состоянии дочери после ужасного преступления.

изнасилование
Выяснились жуткие подробности изнасилования в Кагарлыке / yuga.ru

Изнасилование в Кагарлыке - полицейские всю ночь пытали, избивали и насиловали молодую женщину, которую привезли в отделение для допроса по делу о краже.

Как пишет РБК-Украина, родственники подозреваемых не верят в то, что бывшие сотрудники полиции могли совершить такое жуткое преступление.

Как рассказала мама пострадавшей женщины, 26-летнюю Нелю вызвали вечером 23 мая на допрос. Домой она вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала. Мама начала выпытывать, что с ней произошло, так как Неля стонала, была вся согнутая и выглядела ужасно.

Однако Неля сказала матери, что просто устала. Днем она позвонила матери и попросила побыстрее приехать домой.

"Когда я приехала, Неля стонала, скручивалась на диване, и я умоляла ее рассказать, что случилось. Она ответила: "Мама, мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют". Через некоторое время я ее разговорила, и она рассказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Я сразу вызвала скорую. Медики приехали быстро, осмотрели ее и отправили в Украинку, там предоставили более квалифицированную помощь. Там Неля и призналась, что ее изнасиловали. Врачи вызвали полицию", - рассказала мама Нели.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

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