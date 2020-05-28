Пытки и изнасилование в Кагарлыке: в ООН сделали резкое заявление

В ООН отреагировали на изнасилование в Кагарлыке / Фото: Reuters

Изнасилование в Кагарлыке Киевской области - Миссия ООН по правам человека резко осудила пытки, совершенные работниками местной полиции.

В ООН призвали украинских силовиков немедленно и тщательно расследовать эти преступления, говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В обращении говорится, что миссия по правам человека обеспокоена информацией о сексуальном насилии и пытках женщины в полицейском участке в Кагарлыке.

Также в ООН напомнили, что ранее спецдокладчик Нильс Мельцер подчеркивал, что Украине "необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

Читайте такжеВыбивали признание: СМИ узнали о еще одном пострадавшем от рук полицейских из Кагарлыка

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке", - говорится в сообщении.

Кроме того, миссия ООН призывает Национальную полицию принять шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения, а также Верховную раду - привести статью 127 Уголовного кодекса (о пытках) в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв потенциальные лазейки для безнаказанности.

Изнасилование в Кагарлыке

Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.