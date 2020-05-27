"Заманил сосед": известны подробности изнасилования женщины копами в Кагарлыке

Подозреваемые в изнасиловании копы / facebook.com/evgeniy.melnychenko

Адвокат Евгений Мельниченко рассказал подробности жуткого изнасилования в Кагарлыке Киевской области.

По его словам, жертву изнасилования полицейскими - 26-летнюю женщину - в тот день в отделение полиции привез сосед. Он "заманил" ее якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.

"23 мая 2020 года, в субботу, сосед на "Опеле" привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", – написал Мельниченко в Facebook.

Он сообщил, что один из полицейских точно был пьян. Речь идет о Николае Кузиве, который "раньше добивался" девушки.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До четырех утра из семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики и заставляли пить потерпевшую", – рассказал адвокат.

По его словам, все издевательства над девушкой - "это была месть" правоохранителя за то, что она не захотела "добровольно иметь отношения с ним".

"Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил..." – добавил Мельниченко.

Кроме этого, адвокат сообщил, что у пострадавшей есть 5-летняя дочь, больная ДЦП, семье нужна помощь на лечение.

"Я не могу так остаться в стороне, потому что хочу действительно реформировать эту проклятую полицию и сообщить ради моих детей эту реформу до конца! Нам жить в этой стране! Проблема реформы полиции в том, что никто не смотрит на моральные качества полицейских, отсутствует отбор по этим показателям! И с этим надо что-то делать!" – резюмировал Мельниченко.

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Напомним, 24 мая в Обуховский отдел полиции поступило сообщение из больницы, куда обратилась девушка с множественными травмами в результате избиения и изнасилования. Сотрудники внутренней безопасности оперативно задержали двоих полицейских.

Позже в преступлении обвинили оперативника из Кагарлыка Сергея Сулиму и начальника СКП Николая Кузива. Эту информацию подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко, лично опубликовавший фотографии двух бывших правоохранителей в Сети.