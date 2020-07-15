"Заманил к себе домой": в Одессе полицейский надругался над школьницей

Подозреваемому сообщили о подозрении - фото ГБР

В Украине произошло очередное резонансное изнасилование - на сей раз преступление произошло не в Кагарлыке, а в Одессе. Ювенальный инспектор полиции изнасиловал девушку-подростка, которую заманил к себе домой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Также стало известно, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела в Одессе.

Отмечается, что в конце января подросток познакомилась с насильником, когда в полицию обратилась ее мать с заявлением о том, что девушка пропала после очередного конфликта. В результате полицейские привлекли мать к административной ответственности и провели воспитательную беседу с девушкой.

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На тот момент нынешний подозреваемый был инспектором сектора ювенальной превенции. 11 февраля он принудил подростка поехать к нему домой, там и случился акт насилия. После него полицейский отвез девушку на остановку общественного транспорта.

Спустя несколько дней после произошедшего пострадавшая рассказала своему учителю о произошедшем. Он убедил ее обратиться с заявлением в полицию.

В настоящий момент рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изнасилование в Кагарлыке

Как писал Главред, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.