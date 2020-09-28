УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп

28 сентября 2020, 15:10

Сегодня в Украине шлюзы находятся в аварийном состоянии, и в целом, речная инфраструктура - развалена.

шлюз
Все шлюзы нуждаются в капремонте / Униан

Речная инфраструктура Украины сейчас находится в плачевном состоянии, а принятие законопроекта о водном транспорте позволит отрасли речных перевозок возродиться.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

"Состояние плачевное. Все шлюзы нуждаются в капитальном ремонте. На сегодня их изношенность составляет 75%, а это вопрос не только речной логистики, но и безопасности. Нужно ремонтировать шлюзы по всему Днепровскому каскаду, проводить стратегическое дноуглубление", - сказал Ковалев.

Он также отметил необходимость модернизации навигационного оборудования, что напрямую связано с безопасностью судоходства.

"Расскажу вам одновременно печальную и забавную показательную историю. В рамках инспекции украинской речной инфраструктуры мы посетили киевский шлюз с нашими коллегами из Нидерландов. И на шестом этаже обветшалого здания со старым оборудованием шестидесятых годов, где нет лифта, уже на выходе представитель министерства инфраструктуры Нидерландов заметил старый спиннинг с привязанной к нему пластиковой бутылочкой. Он спросил у пожилой женщины – оператора этого шлюза, что это. Как выяснилось, с помощью такого незамысловатого девайса происходит документооборот за прохождение шлюза! То есть, она открывает на шестом этаже окно, спускает на леске бутылку, туда кладут документы за проход – таким образом, проводит шлюзование!", - рассказал Ковалев.

По словам нардепа, сегодня в Украине шлюзы находятся в аварийном состоянии, и в целом, речная инфраструктура - развалена.

"Вопросы судоходства по внутренним водным путям законодательно не регулировались с момента обретения независимости Украиной. (...) У целой отрасли не было базового закона, а его отсутствие и отсутствие государственной поддержки не способствовали развитию речных перевозок. Поэтому сегодня мы имеем разваленную речную инфраструктуру, шлюзы в аварийном состоянии, уменьшение грузоперевозок до 12 миллионов тонн в год, хотя при Союзе было 60 миллионов тонн ежегодно", - отметил Ковалев.

Сейчас вы просматриваете новость «Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:33
"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта
16:27
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
16:22
Армения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа Видео
16:10
В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26
16:07
Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах Видео
16:02
Почему вы не худеете, сидя на диете: 10 причин Видео
16:02
Resident Evil: Infinite Darkness - первый тизер, Видео
15:49
В Армении рассказали, скольких военных удалось убить азербайджанцам
15:33
"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26 Видео
15:25
Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха Видео
15:23
День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые
15:16
У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе Видео
15:10
Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп
15:09
"Наркоман-Украина готова отдать последнее": эксперт разъяснил, как слезть с иглы МВФ Видео
15:05
Пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана – Эрдоган Видео
15:00
Шикарные женские брючные костюмы ворвались в моду на осень-зиму: фото Фото
14:53
Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям Видео
14:42
Притула оконфузился с фото героя мемов Гарольда на предвыборном сайте
14:28
В ФРГ объяснили цель тайного визита Меркель к отравленному Навальному Видео
14:10
"Смысла нет": в Укрзализныце открестились от сотрудничества с Deutsche Bahn Видео
13:50
Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста - журналист Видео
13:48
Нардеп Ковалев рассказал о выгодах от принятия законопроекта о водном транспорте
13:47
В суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции
13:36
Европа закрывается на карантин: как украинцам проскочить "все круги ада" Видео
13:23
Алина Гросу раскрыла подробности измены бывшего мужа Видео
13:08
Прискачут циклон и магнитные бури: где в Украине ждать ливней и мигреней Видео
12:50
Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках
12:46
Шиповник: 8 удивительных преимуществ для здоровья Видео
12:45
Катастрофа Ан-26: что известно о расшифровке "черных ящиков" Видео
12:38
Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина
12:36
На этой неделе выводят из оборота 25 копеек: что делать с монетами Видео
12:18
Армения: в войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна – появилась реакция Азербайджана Видео
11:59
Грады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах Видео
11:47
Полностью голая Гвинет Пэлтроу слила свои интимные фото в сеть
11:43
Как улучшить количество и качество спермы и стать отцом: топ-6 советов Видео
11:38
Врач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев
11:38
Санкции США из-за Навального - только начало проблем Кремля мнение
11:17
Истек запрет на въезд в Украину иностранцам – открылись ли границы Видео
11:12
Навальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили Видео
11:10
Голландцы нам рассказывают про суда на солнечных батареях, а мы им - про секретные технологии шлюзования с помощью спиннинга - Артем Ковалев
10:59
"На полетах экономили": в летном университете рассказали о разбившемся Ан-26 Видео
10:35
Грозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз
10:22
Трамп влип в скандал с неуплатой налогов: СМИ раскрыли хитрую схему Видео
10:10
Авиакатастрофа под Чугуевым: неутешительные выводы для Украины мнение
10:03
Хоакин Феникс и Руни Мара стали родителями
09:49
СМИ рассказали о секретной встрече Меркель с Навальным после отравления Видео
09:37
Девушка Бонда разделась и поразила красотой
09:29
Коронавирус продолжает атаковать Киев: сотни больных и новые жертвы
09:15
Гороскоп для всех на 28 сентября: новые чувства и создание семьи Видео
09:06
В Донецкой области сгорели гектары леса (фото, видео) Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять