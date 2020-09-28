Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп

Все шлюзы нуждаются в капремонте / Униан

Речная инфраструктура Украины сейчас находится в плачевном состоянии, а принятие законопроекта о водном транспорте позволит отрасли речных перевозок возродиться.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

"Состояние плачевное. Все шлюзы нуждаются в капитальном ремонте. На сегодня их изношенность составляет 75%, а это вопрос не только речной логистики, но и безопасности. Нужно ремонтировать шлюзы по всему Днепровскому каскаду, проводить стратегическое дноуглубление", - сказал Ковалев.

Он также отметил необходимость модернизации навигационного оборудования, что напрямую связано с безопасностью судоходства.

"Расскажу вам одновременно печальную и забавную показательную историю. В рамках инспекции украинской речной инфраструктуры мы посетили киевский шлюз с нашими коллегами из Нидерландов. И на шестом этаже обветшалого здания со старым оборудованием шестидесятых годов, где нет лифта, уже на выходе представитель министерства инфраструктуры Нидерландов заметил старый спиннинг с привязанной к нему пластиковой бутылочкой. Он спросил у пожилой женщины – оператора этого шлюза, что это. Как выяснилось, с помощью такого незамысловатого девайса происходит документооборот за прохождение шлюза! То есть, она открывает на шестом этаже окно, спускает на леске бутылку, туда кладут документы за проход – таким образом, проводит шлюзование!", - рассказал Ковалев.

По словам нардепа, сегодня в Украине шлюзы находятся в аварийном состоянии, и в целом, речная инфраструктура - развалена.

"Вопросы судоходства по внутренним водным путям законодательно не регулировались с момента обретения независимости Украиной. (...) У целой отрасли не было базового закона, а его отсутствие и отсутствие государственной поддержки не способствовали развитию речных перевозок. Поэтому сегодня мы имеем разваленную речную инфраструктуру, шлюзы в аварийном состоянии, уменьшение грузоперевозок до 12 миллионов тонн в год, хотя при Союзе было 60 миллионов тонн ежегодно", - отметил Ковалев.