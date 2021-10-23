Израильский врач развеял мифы о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса

С начала кампании в Украине привито почти 9 млн человек / Reuters

Температура, ломота в теле и боль в месте прививки не являются побочными эффектами после вакцинации от коронавируса.

Как рассказал врач-реаниматолог израильского медицинского центра "Рамат Авив" Борис Брыль в комментарии " ТСН ", такая реакция организма человека на препарат - нормальная.

"Что такое побочные эффекты от вакцины? Температура, ломает и т.д. — это не побочные эффекты. Не нужно забывать, что это стандартный момент метаболизма и реакция на выработку антител. Не бывает выработки чего без выделения энергии, выделение энергии — это температура. Реакция и, которую мы видим у человека — это норма", - пояснил медик.

Брыль также отметил, что если у вас была такая реакция на вакцину Moderna, это не значит, что в следующий раз она будет такая же.

Читайте также"Пощады не ждите": в Генпрокуратуре и МВД предупредили COVID-фальсификаторов"Moderna из всех существующих вакцин показала лучший результат. На сегодняшний день в США разрешена вакцинация половиной дозы Moderna, потому что она тоже дает достаточно хороший эффект", — рассказал Борис Брыль.

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Он добавил, что различные вакцины дают разное количество антител.

"У нас нет данных, чтобы увидеть, надо ревакцинироваться или нет. Никто не знает какой уровень антител нейтрализующий. Можно уколоть в одну руку Pfizer, в другую — Moderna, а в живот AstroZeneca, и ничего человеку не будет", — поделился врач-реаниматолог.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро субботы, 23 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 229 жителей страны. В том числе заболели 1777 детей и 438 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек.