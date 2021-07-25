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Известный блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

25 июля 2021, 22:36
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Американец неоднократно высмеивал кампанию по вакцинации.

Блогер-антивакцинатор умер от коронавируса / CBS

В американском штате Калифорния от последствий COVID-19 скончался 34-блогер Стивен Гармон, который прославился высмеиванием кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщает BBC, Стивен Гармон был прихожанином протестантской церкви Hillsong и ярым противником вакцинации в США.

Он утверждал, что от болезни должна была защитить вера, поэтому категорически отказывался от прививки.

В канун смерти блогер не отступал от своих позиций и шутил о пандемии и вакцинации. Он публиковал юмористические изображения, отмечая, что "доверяет Библии, а не главному специалисту по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи".

Однако вскоре после заражения коронавирусом у блогера началось воспаление легких. Лечение в одном из медучреждений под Лос-Анджелесом не дало результатов, впоследствии мужчина умер 21 июля.

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В последнем посте Гармона в Twitter говорится о необходимости подключения к ИВЛ. Также мужчина просил за него помолиться.

"Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких. Не знаю, когда я проснусь, молитесь, пожалуйста", - написал блогер перед смертью.

Напомним, ученые утверждают, что у людей, которые перенесли коронавирус, наблюдается когнитивный дефицит, то есть, снижение интеллекта. Причем это последствие инфекции не проходит даже после выздоровления и фиксируется в массовом количестве.

Выяснить столь неутешительное отклонение исследователям удалось путем анализа данных свыше 81 тысячи человек с перенесенным коронавирусным заболеванием и без него

коронавирус
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