К Новому году волна коронавируса спадет, а для вакцинированных откроют курорты - Кузин

В Минздраве прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом / УНИАН

Эпидемия коронавируса утихнет под конец декабря и эпидемическая обстановка в Украине будет более спокойная, чем это было в начале ноября. Области, которые находятся в "красной" зоне, будут из нее выходить.

К Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в Украине в ноябре почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей в "красный" уровень не будет влиять на общеукраинскую статистику.

Как будут работать украинские курорты зимой

В связи с постановлением №1236, которое регулирует карантинные ограничения, у нас в "красной" зоне запрещена работа подъемников, но к вакцинированным этот запрет не применяется.

По словам Кузина, общая позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения.

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"Там турист будет верифицироваться, показывать свои документы о ПЦР-тесте или сертификате, ему на спортивную одежду наклеивают специальную наклейку, которая будет иметь индивидуальный номер и по которой человека можно будет идентифицировать в случае специальной проверки. Кроме того, будет создана специальная база этих номеров", - сообщил главный санитарный врач.

Читайте такжеУкраина закупит самое эффективное лекарство от коронавируса - ЛяшкоСейчас прорабатывается механизм для того, чтобы не создавались очереди. Он должен быть удобным не только для туристов, но и для тех, кто проверяет. По его словам, курорты также должны ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих.

Ранее врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после Нового года. По словам Игоря Гайдука, именно в зимний период человеческий организм становится уязвимым к вирусным инфекциям, а болезни, как "шторм", накрывают большое количество людей.

Тем временем ученые Великобритании после проведения исследования предупредили о появлении нового штамма коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая Дельту. Мутировавшую версию вируса обнаружили в Ботсване.