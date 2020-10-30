Кабмин добавил полномочия полицейским: что еще разрешено делать копам

Полицейским расширили полномочия / УНИАН

Кабмин на заседании 28 октября принял проект постановления О внесении изменений в Положение о Национальной полиции. Один из них касается разминирования оперативного характера, то есть обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывчатки.​

Депутат от Слуги народа Василий Мокан в своем Telegram-канале раскрыл подробности инициативы. Теперь копам разрешить следить за нерастаможенными авто на еврономерах для того, чтобы граждане не разукомплектовывали машины.

Предлагается дополнить полномочия Нацполиции задачами:

по осуществлению разминирования оперативного характера (выявление, обезвреживание, уничтожение взрывчатых предметов);

выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток;

принятию мер по выявлению случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом;

принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств;

дополнению перечня соответствующих функций, которые осуществляет глава Нацполиции, задачами по обеспечению предоставления женщинам и мужчинам равных прав и возможностей, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и соблюдению принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в своей деятельности.

Ранее Главред сообщал, что Кабмин выделил на доплаты полицейским почти 2 миллиарда гривен из Фонда борьбы с COVID-19. Общая сумма, как отмечается в постановлении, на доплаты сотрудникам Нацполиции составила более 422 тыс. гривен, а общая сумма таких доплат работникам правоохранительных органов МВД составила почти 470 тысяч гривен.