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Кабмин пояснил направление 62 миллионов​ из программы по борьбе с раком на дороги

27 октября 2020, 18:45

В правительстве отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией.

В Кабмине объяснили решение перенаправить 61,5 млн гривен, предназначенных на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области.

Сообщается, что правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств.

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"Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесло постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом", – сказано в сообщении.

В Кабмине уточнили, что за первые 8 месяцев 2020 года предусмотренные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний средства были использованы Минздравом всего на 0,4%, а сам реализовать проект до конца текущего года уже невозможно.

Как ранее сообщал Главред, ​Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.​

Позже в Министерстве финансов рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда.

Кабмин Степанов новости Украины
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