Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки

Полиции разрешили штрафовать евробляхи на месте остановки / УНИАН

Кабинетом министров согласован законопроект, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейских номерах.

Как напомнил в Facebook депутат от партии Слуга народу Евгений Брагар, в декабре прошлого года был подписан меморандум между АвтоЕвроСилой и министром МВД по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке. Однако теперь решение изменено.

"Из всего выше указанного следует, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать евробляхеров до принятия Закона о доступной растаможке", — написал нардеп.

По информации ресурса Дорожный адвокат, министрами был дополнен пункт 4 Положения о Национальной полиции подпунктами 18-1 и 18-2, согласно которым полиция обнаруживает транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию страны более чем на 30 суток и не зарегистрированные в установленные законодательством сроки. Правоохранителям предоставили полномочия для принятия соответствующих мер.

Полиция имеет право штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не покинул пределы Украины, на 8500 гривен. Штраф выписывают на месте совершения правонарушения, и при первом предупреждении автомобиль не конфискуют.

За повторное нарушение в течение года штраф составит уже 17 000 гривен, автомобиль конфискуют до решения суда, а водителя лишат права управления транспортным средством сроком на один год. Суд будет принимать вердикт на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Эксперты уверяют, что штрафы уже действуют и полицию обязали выявлять нарушителей.