Кабмин снял ограничения на гигантские зарплаты менеджерам госпредприятий

Правительство отменило меры по ограничению зарплат, которые были использованы из-за пандемии COVID-19.
Украинское правительство отменило ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний и концернов.
Соответствующее постановление под номером 996 было опубликовано на сайте Кабмина. Согласно с документу, начиная с нынешнего месяца чиновники будут получать полную зарплату, а не ограниченную (47 тысяч гривен).
"26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство сняло ограничение, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы (47 тысяч гривен - Главред)", - говорится в официальных документах
Таким образом, сообщают чиновники, в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы будет определяться в соответствии с условиями контрактов.
Однако, другим постановлением Кабмин вернул предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий. В частности, был возвращен порядок, когда размер вознаграждения за работу определяется в кратном размере среднемесячной оплаты в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Госслужбе по вопросам труда заявляли о скорых проверках соблюдения законодательства Украины о труде.
- В первую очередь, инспекторы ведомства будут проверять - оформлены ли у работодателей официальные отношения с наемными работниками.