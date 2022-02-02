Кабмин утвердил план вакцинации от коронавируса на 2022 год

Утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год / Getty

Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно плану, стратегия вакцинации против коронавируса в 2022 году будет заключаться в следующем:

ревакцинации тех, кто уже получил базовый курс прививки в прошлом году;

вакцинации тех, кто еще не сделал прививку;

охват прививками детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Документ предусматривает обязанность областных и Киевской городской государственных администраций обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослых, включая 80% украинцев старше 60 лет. Особое внимание обращается на тех, кто находится в группе риска.

В документе появилась норма, которая предусматривает создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

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Как отметил глава Минздрава Виктор Ляшко, в этом году планируется нарастить темпы вакцинации. По его словам, для этого в Украине созданы все условия, в том числе со снабжением прививочными препаратами.

Коронавирус в Украине

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. При этом Ляшко назвал факторы, которые повлияют на завершение пандемии. Это появление вакцины и препаратов прямого противовирусного действия, а также уменьшение агрессивности штамма.

Также Ляшко рассказал, что заболеваемость COVID-19 в Украине за последние 3 недели выросла в семь раз. Число госпитализаций выросло вдвое. Штамм Омикрон установлен уже в 20 регионах страны.

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