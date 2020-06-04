Рада уволила вице-премьера по вопросам европейской интеграции и сразу же назначила ему замену

Рада уволила Вадима Пристайко / УНИАН

На заседании в четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины уволила вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Нардепы одобрили проект постановления №3583 "Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции". За его отставку проголосовали 296 народных депутатов.

"Выдающийся, профессиональный дипломат. Я уверен, что Вадим Владимирович продолжит свою работу в интересах страны", - заявил премьер Денис Шмыгаль с трибуны парламента, представляя представление на увольнение.

На должность Пристайко нардепы назначили Ольгу Стефанишину. За соответствующий проект постановления №3584 проголосовали 255 депутатов.

Ольга Стефанишина имеет 5-й ранг государственного служащего. С марта по декабрь 2017 года она работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ. В декабре ее назначили на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Как сообщал Главред,на вечернем заседании 1 июня нардепы фракции Слуга народа обсуждали вопрос кадровых изменений в Кабинете министров. В частности, планировалась замена вице-премьер-министра по евроинтеграции. По словам, заместителя руководителя фракции Слуга народа Евгении Кравчук, Вадим Пристайко будет назначен послом в Великобритании, а его пост займет нардеп Ольга Стефанишина.