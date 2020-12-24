Украинцы смогут праздновать Новый год в кафе и ресторанах до 7 утра

После Нового года заведения сферы общепита будут работать только до 23:00 / Фото pixabay.com

Рестораны, кафе и другие заведения сферы общественного питания получат возможность работать в новогоднюю ночь до 7:00 1 января. Таким образом, правительство смягчило карантинные ограничения на Новый год.

Кабинет министров внес изменение в свое карантинное постановление №1236 от 9 декабря новым постановлением №1301 от 23 декабря. Документ опубликован в четверг, 24 декабря, на сайте украинского правительства.

"Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов", - отмечают в ведомстве.Читайте такжеОтмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине

В другие дни карантина в Украине, который был продлен до 1 марта, работа заведений сферы общественного питания запрещается с 23:00 вечера до 7 утра.

На период усиленных противоэпидемиологических мероприятий, которые будут длиться с 8 по 24 января, кафе и рестораны будут работать исключительно на вынос.

Карантин в Украине