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Изнасилование в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении задержанным полицейским

26 мая 2020, 12:45

Оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции сообщили о подозрении в изнасиловании.

ДБР
ГБР сообщило о подозрении полицейским из Кагарлыка / Скриншот

Во вторник, 26 мая, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции. Их подозревают в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыцкой полиции.

Отмечается, что оперуполномоченный полицейский подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), начальник одного из секторов Кагарлыцкой полиции - в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 УКУ).

"Сейчас следователями ГБР подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - сообщили в ГБР.

Подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Читайте такжеУ Авакова рассказали, уйдет ли глава МВД в отставку из-за изнасилования в КагарлыкеНапомним, ранее в Сети появились фотографии бывшего начальника СКП отдела полиции Кагарлыка Николая Кузива и оперативника Сергея Сулимы в следственном изоляторе. Их подозревают в изнасиловании 22-летней девушки, которую привезли на допрос в отделение по обвинению в якобы краже. Фото опубликовал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции. При этом они пытали и мужчину, которого привезли в отдел в качестве свидетеля по делу о краже.

Позже установили, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции в Кагарлыке Николай Кузив и оперативный работник Сергей Сулима.

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