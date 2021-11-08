В Минздраве рассказали, как часто болеют коронавирусом вакцинированные

Как часто болеют коронавирусом вакцинированные / УНИАН

В Минздраве утверждают, люди, которые получили обе дозы прививки от коронавируса, в пятеро реже инфицируются COVID-19. Об этом в ведомстве рассказали в ответ на запрос портала РБК-Украина.

Риск попасть в больницу у вакцинированных вдесятеро раз ниже, чем у тех, кто прививку не получил, говорят медики. По их данным, за период с 1 июня по 3 ноября было зафиксировано 801 832 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 756 792 лица не получили ни одной дозы вакцины против COVID-19, что составляет в среднем 94,4 процента от общего количества.

Согласно ежедневной статистике, которая стекается в Минздрав, среди госпитализированных ‒ только 4-6% вакцинированных.

В частности, в этот процент включают тех, кто получил только одну прививку. Приблизительно в таком же соотношении делятся вакцинированные и невакцинированные среди эпизодов заражения.

"Например, обнаружили 27 тысяч новых случаев. Из них 4-5% ‒ регистрация болезни у вакцинированных", ‒ пояснил руководитель Минздрава Виктор Ляшко.

Реклама

Вместе с тем, как говорит президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров, в отделение интенсивной терапии Киевской больницы №17 еще не поступал ни один вакцинированный с диагнозом "COVID-19".

Читайте такжеВрач рассказала, почему украинцы, вакцинированные от COVID-19, заражаются коронавирусом

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что украинский Минздрав планирует в ближайшее время запустить процесс ввода третьего компонента вакцин против коронавируса гражданам страны.

"Мы позволим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, кто имеет иммуносупрессию, то есть подавлен иммунитет на фоне приема, к примеру, кортикостероидов, онкологической терапии, трансплантации либо тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", - сказал он.