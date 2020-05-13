Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам: в Кабмине назвали дату

Украинцам запретили поездки в Беларусь по внутренним паспортам / Reuters

Правительство Украины отменило для украинцев возможность посещать Беларусь по внутренним паспортам. Таким образом, Кабмин частично приостановил действие между Киевом и Минском соглашения о безвизовых поездках.

В украинском правительстве уточняют, что постановление предусматривает упразднение с 1 сентября 2020-го пункта соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения гражданами Украины украинского-белорусской границы на основании внутреннего паспорта. Теперь украинцам придется для этой цели пользоваться загранпаспортами.

Однако при въезде из Беларуси в Украину внутренний паспорт можно будет использовать.

Напомним, ранее, 1 марта 2020 года вступили в силу новые правила пересечения украино-российской границы. С этого дня украинцы больше не могут использовать внутренние паспорта для выезда в РФ – на таможне необходимо предъявлять загранпаспорта.