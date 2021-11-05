Как коронавирус влияет на интеллект: психолог назвала последствия для переболевших

Психолог говорит, что в снижении когнитивной функции нет ничего необычного / УНИАН

Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, наблюдают снижение когнитивной функции, но спустя некоторое время все возвращается на круги своя.

Об этом в комментарии Главреду рассказала семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань, отвечая на вопрос о влиянии коронавируса на интеллект.

"У меня очень много клиентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, и они действительно говорили о том, что их когнитивные функции снижаются. После встречи с вирусом телу нужна энергия на выздоровление, а не на интеллектуальную деятельность, потому все эти последствия очень логичны", - пояснила эксперт.

Психолог уточнила, что вследствие других заболеваний у человека также снижаются когнитивные функции, и вся энергия идет на то, чтобы побороть инфекцию или прочие инородные тела, попавшие в организм.

Читайте такжеВрач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ""Насколько я знаю, после коронавируса у многих снижаются когнитивные функции, но через месяц-два все восстанавливается. Конечно, очень важно поддерживать в этот момент свой организм: пить витамины и аминокислоты, которые помогут вашему организму справиться с большой нагрузкой, потому что встреча с вирусом – это большой стресс", - отметила Щербань.

Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.