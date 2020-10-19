Как не попасться в лапы - в Нацбанке предупредили украинцев о популярном мошенничестве

В Набцанке предупредили украинцев о популярном мошенничестве / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Сотрудники Национального банка Украины предупредили украинцев о телефонных мошенниках, которые вновь активизировались.

Об этом сообщается на странице финансового регулятора в социальной сети Facebook.

По словам сотрудников НБУ, телефонное ‒ самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники различными способами добиваются, чтобы потенциальная "жертва" перечислила им деньги или передала данные своей банковской карты.

Мошенники могут придумывать десятки сценариев, как выманить деньги у доверчивых украинцев, но самый популярный ‒ "мифический" выигрыш автомобиля.

Человеку сперва приходит SMS-сообщение, в котором говорится, что он выиграл новое авто. При этом более подробную информацию предлагают узнать на сайте или по телефону.

Когда потенциальная "жертва" перезванивает по номеру, ей говорят ‒ чтобы забрать свой приз, нужно оплатить налог в размере 1% от стоимости выигрыша. При этом злоумышленники даже могут создать фейковый сайт, на котором якобы есть все подробные данные.

НБУ советует категорически не доверять таким сообщениям и не верить в "чудесные выигрыши". Никому не стоит переводить деньги и сообщать какие-либо персональные данные либо реквизиты банковских карт.

Регулятор также напомнил, что налоги не перечисляет получатель выигрыша. Оплату налогообложения выигрыша осуществляет оператор акции.

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