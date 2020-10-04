Как падал Ан-26 с курсантами: опубликована схема полетов

Место катастрофы Ан-26 / УНИАН

Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме в Харьковской области 25 сентября за несколько минут до катастрофы Ан-26Ш.

Соответствующее видео с пояснениями размещено на странице ведомства в Facebook.

В сообщении отмечается, что стандартной схемой руководствуются в авиации Воздушных Сил и во всем мире.

"Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов"", — говорится в сообщении.

В Командовании Воздушных Сил ВСУ подчеркнули, что максимально способствуют следствию, а также предоставили все материалы для экспертной оценки.

"Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории", — отмечается в сообщении.

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