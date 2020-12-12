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Как правильно ходить в гололед: травматолог дал советы

12 декабря 2020, 00:55
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На улицу лучше не выходить, если в этом нет необходимости.

гололед
Улицы Киева превратились в каток / УНИАН

С вечера четверга, 10 декабря, дороги и тротуары в Киеве покрыты льдом после ледяного дождя. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится - синоптики предрекли жителям столицы новые погодные испытания.

В связи с этим ортопед-травматолог Александр Коваленко дал полезные советы, как уберечься от серьезных травм во время гололеда, передает Украина 24.

По его словам, выходить на проезжую часть опасно, несмотря на то, что там может быть не так скользко.

"Я, как водитель, выезжающий рано на работу, сегодня утром столкнулся с ситуацией, когда люди были вынуждены выходить на проезжую часть, которая почищена или посыпана. И они в темное время суток передвигались по дороге. Уже вступили в силу новые ПДД, которые раньше рекомендовали, а сейчас обязывают пешеходов иметь светоотражатели на одежде. Поэтому я тоже всех людей призываю носить зимнюю обувь и передвигаться в темное время суток со светоотражателями на одежде", — сказал Коваленко.

Кроме того, он рассказал, как правильно передвигаться по покрытым льдом тротуарам, чтобы снизить риск падения и травмы:

  • Если вы идете на подъем, то лучше передвигаться боком;
  • Передвигаться лучше медленно, приставными шагами.

Если нет необходимости, то на улицу лучше не выходить, отметил травматолог.

  • Центр общественного здоровья также опубликовал полезные советы, как правильно передвигаться по улицам Киева, которые превратились в каток.
  • Передвигаться медленно, не держа руки в карманах. Колени должны быть расслаблены.
  • В случае потери равновесия, старайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения.
  • Не проходите мимо домов и деревьев, чтобы избежать падения сосулек.
  • Особенно внимательными нужно быть, переходя перекресток.
  • Выбирайте обувь на низком ходу с рельефной подошвой.
Центр общественного здоровья

Гололед в Киеве - о чем сообщалось ранее.

  • Вечером 10 декабря в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.
  • Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.
  • По данным на утро пятницы в травмпункты попали 163 человека.

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