Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​

По словам детского врача, чем младше ребенок, тем легче протекает заболеваемость коронавирусом.
Симптомы коронавируса у детей могут значительно отличатся от обычного течения заболевания у взрослого. По словам врача-педиатра и кандидата медицинских наук Антона Асонова, COVID-19 для детей опасен как и другие инфекционные заболевания.
"Обычно дети переносят заболевание легко, часто бессимптомно. Причем чем младше ребенок, тем легче протекает болезнь. Симптомы, если они есть, напоминают легкую простуду: немного болит горло, возникает насморк. Крайне редко возможны дыхательная недостаточность или развитие осложнения. Одно из самых тяжелых — синдром мультивоспаления, что поражает различные органы и системы организма", — сообщил педиатр, пишут Факты.
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Для того, чтобы не пропустить опасный момент, врачи рекомендуют обращать внимание на малейшие изменения в состоянии здоровья ребенка.
Симптомы коронавируса у детей:
- повышение температуры тела
- сухой кашель
- насморк
Трудно болеют дети с хронической патологией: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или иммунной системы, другими болезнями.
Как говорят врачи, самыми уязвимыми для COVID-19 среди несовершеннолетних являются дети шести-семи лет.
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