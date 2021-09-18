Как распознать самый страшный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы

Лимфома страшное и распространенное заболевание, которое трудно распознать на ранних стадиях.
В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы самого распространенного в последнее время рака, который трудно распознать на ранних стадиях.
Речь идет о лимфоме. Это заболевание чаще всего не проявляется специфическими симптомами, однако очень стремительно поражает клетки лимфатической системы.
В Минздраве утверждают, что этим недугом можно заболеть в любом возрасте, а вот распознать его самостоятельно довольно трудно.
Эксперты Национальной службы здоровья Украины назвали первичные симптомы этого ракового заболевания:
- безболезненное увеличение лимфоузлов;
- быстрая утомляемость;
- резкая потеря массы тела;
- ночная потливость;
- кашель;
- повышение температуры тела.
Эксперты советуют при первых таких признаках обращаться к врачу и сдавать необходимые анализы.
Читайте такжеУпражнения и рак: ученые обнаружили новые данныеТакже они добавляют, что такое обследование является бесплатным для украинцев, у которых подписана декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
Напомним, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID по сравнению с другими вакцинами.