Как распознать самый страшный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы

Онкологию важно определить на ранних стадиях / Евроонко

В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы самого распространенного в последнее время рака, который трудно распознать на ранних стадиях.

Речь идет о лимфоме. Это заболевание чаще всего не проявляется специфическими симптомами, однако очень стремительно поражает клетки лимфатической системы.

В Минздраве утверждают, что этим недугом можно заболеть в любом возрасте, а вот распознать его самостоятельно довольно трудно.

Эксперты Национальной службы здоровья Украины назвали первичные симптомы этого ракового заболевания:

безболезненное увеличение лимфоузлов;

быстрая утомляемость;

резкая потеря массы тела;

ночная потливость;

кашель;

повышение температуры тела.

Эксперты советуют при первых таких признаках обращаться к врачу и сдавать необходимые анализы.

Читайте такжеУпражнения и рак: ученые обнаружили новые данныеТакже они добавляют, что такое обследование является бесплатным для украинцев, у которых подписана декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Напомним, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID по сравнению с другими вакцинами.