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Как распознать самый страшный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы

18 сентября 2021, 19:33
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Лимфома страшное и распространенное заболевание, которое трудно распознать на ранних стадиях.

Онкология
Онкологию важно определить на ранних стадиях / Евроонко

В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы самого распространенного в последнее время рака, который трудно распознать на ранних стадиях.

Речь идет о лимфоме. Это заболевание чаще всего не проявляется специфическими симптомами, однако очень стремительно поражает клетки лимфатической системы.

В Минздраве утверждают, что этим недугом можно заболеть в любом возрасте, а вот распознать его самостоятельно довольно трудно.

Эксперты Национальной службы здоровья Украины назвали первичные симптомы этого ракового заболевания:

  • безболезненное увеличение лимфоузлов;
  • быстрая утомляемость;
  • резкая потеря массы тела;
  • ночная потливость;
  • кашель;
  • повышение температуры тела.

Эксперты советуют при первых таких признаках обращаться к врачу и сдавать необходимые анализы.

Читайте такжеУпражнения и рак: ученые обнаружили новые данныеТакже они добавляют, что такое обследование является бесплатным для украинцев, у которых подписана декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

Напомним, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID по сравнению с другими вакцинами.

viber
Минздрав Рак онкология
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