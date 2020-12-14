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Как украсить елку на Новый год 2021: дизайнер раскрыла секреты

14 декабря 2020, 03:40
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Необязательно покупать новые игрушки – можно задекорировать старые.

новый год_рождество_елка_ель
Белый и серебристый декор актуальны для встречи Нового года 2021 / 1zoom.ru

До Нового года 2021 осталось не так много времени, и самое время подумать не только о покупке елки, но и о том, как ее украсить.

Дизайнер и декоратор Кристина Гусина дала украинцам советы, как правильно создать декор на Новый год и украсить елку, пишет Украина 24.

Гусина рассказала, какие новогодние игрушки будут модными в этом году. Так как грядущий год будет годом белого металлического быка, то следует отдать предпочтение белому или серебряному декору. По ее словам, если у вас дома есть разноцветные игрушки, то необязательно покупать новые – можно просто задекорировать старые. Например декорировать их при помощи фольги или белой ткани.

Дизайнер посоветовала использовать нетоксичные продукты.

"Можно испортить Новый год запахом краски, которая не выветрилась. Должен быть качественный декор и фурнитура, с которыми вы работаете. Ничего не должно сыпаться, разваливаться. Человек, если купил игрушку, он должен радоваться ей несколько лет – еще и внукам оставить как приданое", - отметила Гусина.

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Напомним:

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