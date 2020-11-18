Как в Москве: Шмыгаль предложил пускать украинцев в общественные места по QR-коду

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал идею обязать украинцев посещать общественных заведений только по QR-коду.

Свое предложение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр предложил украинцам запустить:

Цифровизацию и централизацию сбора информации о фактах и подозрениях о случаях инфекционных заболеваний ‒ ради возможности быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

Совершенствование приложения Дій вдома с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Запуск электронного рецепта на антибиотики и расширение на них программы Доступные лекарства

Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, которое даст возможность отслеживать очереди в режиме реального времени.

К слову, система допуска в различные общественные места по QR-коду функционирует в некоторых стран мира. Особенно широкомасштабно такой метод применяют в Москве.

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Напомним, ранее Главред сообщал: