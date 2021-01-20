"Как Вам такая арифметика": в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление

в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление/ УНИАН

Киевский пенсионер Станислав Липовский, который проживает в многоэтажке в районе Позняки (улица имени Драгоманова) получил квитанцию за отопление за декабрь 2020 года на общую сумму 10 796 гривен. Фотокопию документа он выложил на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 20 января 2021 года.

Пенсионеру нужно оплатить такую большую сумму за отапливаемую площадь 102,3 квадратных метра. Липовский пишет, что стоимость отопления выросла почти вдесятеро по сравнению с ноябрем 2020 года. "10 000 за тепло! За декабрь это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?", ‒ написал пенсионер.

В комментарии телеграм-каналу Pavlovskynews Липовский заявил, что он получает пенсию в размере 1,700 тысячи гривен в месяц и не понимает, как откуда ему взять деньги на оплату таких счетов. Также мужчина утверждает, что постоянной работы у него сейчас нет.

Липовский рассказал, что уже накопил много долгов по отоплению, а оформить субсидию ему пока не удалось из-за нехватки нужных справок и документов.

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