УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Как Вам такая арифметика": в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление

20 января 2021, 17:32
Прослушать новость
Остановить

Киевлянин сетует, что давно накопил большие долги за отопление.

Квитанция
в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление/ УНИАН

Киевский пенсионер Станислав Липовский, который проживает в многоэтажке в районе Позняки (улица имени Драгоманова) получил квитанцию за отопление за декабрь 2020 года на общую сумму 10 796 гривен. Фотокопию документа он выложил на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 20 января 2021 года.

Пенсионеру нужно оплатить такую большую сумму за отапливаемую площадь 102,3 квадратных метра. Липовский пишет, что стоимость отопления выросла почти вдесятеро по сравнению с ноябрем 2020 года. "10 000 за тепло! За декабрь это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?", ‒ написал пенсионер.

В комментарии телеграм-каналу Pavlovskynews Липовский заявил, что он получает пенсию в размере 1,700 тысячи гривен в месяц и не понимает, как откуда ему взять деньги на оплату таких счетов. Также мужчина утверждает, что постоянной работы у него сейчас нет.

Липовский рассказал, что уже накопил много долгов по отоплению, а оформить субсидию ему пока не удалось из-за нехватки нужных справок и документов.

Читайте также"Тарифы - ограбление украинцев": полтавчане взбунтовались и перекрыли трассу Киев-Харьков

Напомним, ранее сообщалось:

  • В социальных сетях украинцы начали делиться фотографиями квитанций за декабрь 2020 года, в которых зафиксированы громадные суммы за отопление.
  • К примеру жительницам Киева насчитали 22 тысячи гривен и 12 тысяч гривен - за квартиры в 85 и 99 квадратных метров соответственно.
пенсионеры отопление квитанция тарифы на отопление
Сейчас вы просматриваете новость «"Как Вам такая арифметика": в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языкеКофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогнозКогда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуациюИсчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работуЯзыковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу ДонбассаЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса
Следующий материал

Последние новости

18:54
"Разве он отдельное государство": Кравчук раскритиковал привлечение Медведчука к обмену пленными
18:50
Байден официально стал новым президентом США Фото Видео
18:40
В США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона Видео
18:32
Назвали лучший сериал Netflix, который побил рекорд в январе Видео
18:19
На сайте украинского МИД для иностранцев обвинили СССР в организации Холокоста Видео
Реклама
18:18
Комплексный контрудар по агрессору: в Кабмине объявили о новой военной стратегии Украины Видео
18:15
Натуральные обезболивающие: 5 неожиданных ингредиентов Видео
18:10
Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря Видео
18:04
Алина Гросу раскрыла свою необычную хворь Видео
17:51
В российской Госдуме вознегодовали из-за закона о языке в Украине Видео
17:32
"Как Вам такая арифметика": в Киеве мужчине с мизерной пенсией насчитали 11 тысяч за отопление Видео
17:30
Украине передадут 9 человек из "ЛДНР": когда и как пленные вернутся домой
17:16
Стало известно о новых планах Украины по Крыму Видео
17:15
Смертельная прививка: во Франции 5 человек скончались после вакцины Pfizer Видео
17:08
"Невдобно якось": Полякова высказалась по поводу языкового закона в Украине Видео
17:06
Киркоров пожаловался на Зеленского
16:52
Шкарлет назвал главное условие продления карантина в школах Видео
16:47
"Народ спивается - идти некуда": украинские торговцы пожаловались на локдаун Видео
16:39
В сети раскрыли правду про съемки шоу Від пацанки до панянки 2021
16:31
Украинки вышли в лидеры суррогатного материнства для китайцев
Реклама
16:27
В центре Мадрида произошел мощнейший взрыв, есть жертвы Видео
16:26
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
16:16
Врач пояснил, почему рухнула динамика коронавируса в Украине Видео
16:06
Арми Хаммеру нашли замену на ТВ
16:06
Украине дадут кредит от МВФ, несмотря на снижение тарифов – BofA Global Research Видео
16:00
"В руках была голова": в Одессе задержан возможный душегуб Видео
15:57
Паралич и заражение после прививки: в Израиле против Pfizer выдвинули громкое обвинение Видео
15:51
"Есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик": назначение Скичко привело соцсети в ужас
15:37
В США рассказали, чего ждать Киеву от Вашингтона при Байдене Видео
15:36
Глава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой
15:33
Трамп с женой покинул Белый дом и улетел Видео
15:25
Как часто и когда взвешиваться: ученые дали правильный ответ Видео
15:15
Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку
15:12
Филипп Киркоров подает в суд на Литву
15:09
Байден отменит законы Трампа: стало известно, что пойдет под нож
15:02
Икота: в чем ее опасность для здоровья Видео
14:48
Попавшийся пьяным за рулем экс-нардеп от БПП устроил драку с полицией Видео
14:43
Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Видео
14:36
Блогерша di.rubens, которая выбирала между Россией и Украиной, попала в Миротворец
14:31
Хватит ныть, неблагодарные: украинцев распекли за жалобы на плохую жизнь
Реклама
14:30
Суд вынес приговор убийце Даши Лукьяненко: подробности Видео
14:10
Как избавиться от синяка: 10 домашних способов Видео
14:02
Стало известно место и дата похорон Сергея Ермакова
13:58
Украинцам пообещали резкое потепление: какие области накроет оттепель Видео
13:42
Александра Скичко Кабмин решил назначить губернатором
13:38
Украинцы возненавидели локдаун и не хотят колоть вакцину: соцопрос
13:37
Кризис с водой в Крыму: на полуострове объявили о новой проблеме Видео
13:29
Эйфория 2021 серия 2 спецэпизода - что показали в трейлере Видео
13:27
Когда школьники в Киеве вернутся за парты: Кличко назвал дату Видео
13:22
"Выбрала Россию на Майдане": между офицером ВСУ и блогершей началась "война" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять