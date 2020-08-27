"Как венерическое - вылечить и забыть": У Саакашвили рассказали о его отношениях с Офисом президента

Михаил Саакашвили / УНИАН

Резонансное решение руководителя исполкома Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили вернуться на родину, в Грузию, не было связано проблемами в общении с Владимиром Зеленским и высшими чиновниками страны.

Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на информированный источник в окружении Саакашвили. В первую очередь, он прокомментировал слухи о том, что решение политика о возвращении в Грузию связано с конфликтом с Офисом президента по вопросам работы украинской таможни [на днях Cаакашвили крайне резко раскритиковал назначение Дениса Пудрика новым начальником Одесской таможни ‒ Главред].

"Вряд ли его решение как-то связано с кадровой политикой на Одесской таможне. Он не влиял на кадры, его об этом никто никогда не спрашивал. Отношения с президентом были очень формальные. Раз в три месяца поговорили ни о чем и разошлись на Совете Офиса реформ. Зеленский никогда не встречался с ним один на один. Саакашвили им был не нужен. Они (власти Украины ‒ Главред) на него смотрят как на венерическое заболевание, которое они подцепили, а теперь его нужно вылечить и забыть. Рано или поздно он бы принял решение возвращаться, потому что в Украине ему надо было уходить в глухую оппозицию. Но логичнее ‒ ехать домой, где ему нужен справедливый реванш. Пожалуй, впервые за все время сейчас самый подходящий момент для возвращения в Грузию", - рассказал источник.

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Напомним, ранее на YouTube-канал поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию. Однако на официальной Facebook-странице самого Саакашвили никаких подобных заявлений пока нет.