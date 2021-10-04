Как вылечить коронавирус дома: врач рассказала, что категорически нельзя делать

Медик предупредила о главных ошибках / Фото Reuters

Врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук рассказала об особенностях лечения штамма коронавируса "Дельта".

В комментарии "ТСН" врач отметила, что больной легкой формой коронавируса штамма "Дельта" не нуждается в госпитализации.

"Чаще всего в течение двух недель он выздоравливает. Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре — здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и более", — отметила медик.

Коронавирус можно вылечить и дома, говорит врач-пульмонолог.

"Рекомендуется дома использовать жаропонижающие при необходимости, когда температура тела превышает 38°C, витамины С, Д и цинк все еще не теряют своих амбулаторных позиций. Важно достаточно пить: чем выше температура, тем больше - не менее 30-40 мл воды на кг веса в сутки", — говорит Гук.

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Что нельзя делать при лечении коронавируса

По ее словам, больной сам может усугубить лечение, что может привести к его смерти.

"К грубым, иногда, к сожалению, фатальным ошибкам можно отнести самостоятельное использование гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков. Препараты этих групп должен назначать только врач, потому что важно не только делать это вовремя, не раньше и не позднее, но и дозы могут быть очень разными для разных пациентов", - предупредила врач.

Читайте такжеВ Днепре мужчина отказался ложиться в больницу с коронавирусом: спустя 2 дня он умер в "скорой"Врач также советует не тянуть с госпитализацией, если ваше состояние ухудшается.

"Еще одна ошибка — позднее обращение за помощью, когда сатурация уже достигает критически низких показателей. Поэтому, если в течение болезни происходит снижение сатурации крови, ниже 92-94%, — время обращаться за помощью, не оставаться один на один с ситуацией", - поделилась врач.

Напомним, министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. Согласно опубликованной инфографике, по состоянию на 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.