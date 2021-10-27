Какие народные методы бесполезны против коронавируса: в Минздраве удивили ответом

Популярные советы оказались фейком / Фото Reuters

Ингаляции на основе соды и чеснока являются неэффективным и опасным методом для лечения респираторных заболеваний, в том числе и коронавируса.

В разгар осени пользователи начали распространять сообщения, что ингаляции на основе соды и чеснока способны вылечить даже древние респираторные заболевания типа хронического бронхита, эмфиземы легких, пневмонии, а также ангины. В ведомстве подчеркнули, что данный метод является неэффективным.

Читайте также"Это надо делать с самого начала болезни": врач рассказала, как лечить коронавирус дома"Авторы публикаций предлагают больным несколько раз в день дышать парами соды и чеснока. Это средство якобы поможет даже при тяжелом течении респираторных заболеваний с температурой более 40 градусов. Употребление соды влияет на изменение РН организма и мешает процессу регенерации поврежденных клеток, а пары чеснока могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Также подобные ингаляции могут стать причиной спазма бронхов, ожога слизистой полости рта и даже развития осложнений в виде синусита или ангины", - объяснили в Минздраве.

Как лечить коронавирус дома

В случае, если больной COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему необходимо, в частности, следить за температурой своего тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы.

Врач-пульмонолог Светлана Гук также не советует сбивать температуру ниже 38. Если у больного коронавирусом есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то ему полезно полежать на животе, рассказала медик.

Стоит отметить, что согласно данным Минздрава на утро среды, 27 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 22 574 человек. Из них 1 532 детей и 399 медицинских работника. За прошедшие сутки госпитализировали 5 925 человек, выздоровели 11 593 людей.