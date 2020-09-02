Какие области Украины не готовы ослаблять карантин: список Минздрава

В профильном ведомстве опубликовали новый перечень регионов страны, которые находятся в "красной" зоне по коронавирусу.
По состоянию на среду, 2 сентября 2020 года, в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов.
Об этом сообщают представители пресс-службы Минздрава.
Согласно данным ведомства, столица, город Киев, и 16 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения адаптивного карантина по причине Covid-19.
За минувшие сутки "красный" список областей покинула Полтавская область. К ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, ранее, 30 августа 2020 года, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленую зону пополнили такие государства, как Бельгия, Казахстан и Индия.
Автор: Дмитрий Видоменко