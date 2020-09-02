Какие области Украины не готовы ослаблять карантин: список Минздрава

Какие области Украины не готовы ослаблять карантин / УНИАН

По состоянию на среду, 2 сентября 2020 года, в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов.

Об этом сообщают представители пресс-службы Минздрава.

Согласно данным ведомства, столица, город Киев, и 16 областей Украины не соответствуют критериям для смягчения адаптивного карантина по причине Covid-19.

За минувшие сутки "красный" список областей покинула Полтавская область. К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, ранее, 30 августа 2020 года, украинский Минздрав обновил список стран красной и зеленой эпидемиологических зон согласно критериям распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Зеленую зону пополнили такие государства, как Бельгия, Казахстан и Индия.