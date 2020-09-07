Каким регионам не светит смягчение карантина: в Минздраве обновили "красный список"

Киев входит в "красную зону" карантинных ограничений.
По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине 18 регионов не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
Обратим внимание, что Киев также входит в "красную зону" карантинных ограничений.
В Минздраве обнародовали перечень регионов, которые соответствуют, а также на соответствуют требованиям по ослаблению карантинных ограничений.
Готовы к ослаблению карантина:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Херсонская область.
Не готовы к ослаблению карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область;
- Черновицкая область.
Критерии для смягчения карантина:
- количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
- показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
- если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".
Напомним, понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны. В "красную зону" карантина попали такие города, как Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд районов. Киев поместили в желтую зону.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек.Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.