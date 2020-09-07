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Каким регионам не светит смягчение карантина: в Минздраве обновили "красный список"

7 сентября 2020, 14:43

Киев входит в "красную зону" карантинных ограничений.

Карантин
18 регионов не отвечают критериям для ослабления карантина / УНИАН

По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине 18 регионов не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что Киев также входит в "красную зону" карантинных ограничений.

В Минздраве обнародовали перечень регионов, которые соответствуют, а также на соответствуют требованиям по ослаблению карантинных ограничений.

Готовы к ослаблению карантина:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Херсонская область.

Не готовы к ослаблению карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область;
  • Черновицкая область.
/ moz.gov.ua

Критерии для смягчения карантина:

  • количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;
  • показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;
  • если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Напомним, понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны. В "красную зону" карантина попали такие города, как Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд районов. Киев поместили в желтую зону.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек.Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.

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