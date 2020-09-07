Каким регионам не светит смягчение карантина: в Минздраве обновили "красный список"

18 регионов не отвечают критериям для ослабления карантина / УНИАН

По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине 18 регионов не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Обратим внимание, что Киев также входит в "красную зону" карантинных ограничений.

В Минздраве обнародовали перечень регионов, которые соответствуют, а также на соответствуют требованиям по ослаблению карантинных ограничений.

Готовы к ослаблению карантина:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Херсонская область.

Не готовы к ослаблению карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область;

Черновицкая область.

/ moz.gov.ua

Критерии для смягчения карантина:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный".

Напомним, понедельник, 7 сентября, вступило в силу решение комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому в Украине обновили разделение на эпидемиологические зоны в связи с эпидемией COVID-19 на территории страны. В "красную зону" карантина попали такие города, как Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд районов. Киев поместили в желтую зону.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 138 068 человек.Количество летальных случаев достигло 2877, выздоровели 62 606 человек.