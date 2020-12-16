"Какое позорище": в Сети разозлились из-за "танкиста" Зеленского на памятнике ВСУ

Скандальный памятник / facebook.com/UkrainianLandForces

В Киеве возле здания штаба командования Сухопутных войск украинской армии установили мемориал ‒ как дань памяти военнослужащих, которые погибли в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, а также тех, кто продолжает воевать за территориальную целостность Украины.

Как сообщается на официальной странице Сухопутных войск в социальной сети Facebook, памятник был создан и установлен по инициативе командующего ‒ генерал-полковника Александра Сирского.

Однако, украинцы в соцсетях быстро заметили, что каждый из трех военнослужащих, которые были изображены на памятнике, скорее всего, срисованы с реальных людей. Первый якобы похож на командующего силами ООС Сергея Наева, другой – на генерала Сирского, третий (танкист) ‒ на президента Украины Владимира Зеленского.

"Скоро будет "Я в танке горел!"", ‒ ехидно вспомнила пьесу Леся Подеревянского Король Литр пользовательница Наталья Урбанская.

"Мама родная, какое позорище. Лысого чего не дорисовали? Там должен быть весь 95 квартал в полном составе", ‒ иронично посетовала на отсутствие изображения актера Евгения Кошевого пользовательница Ирина Панская.

"Кто не застал позднего Брежнева, имеет возможность наглядно посмотреть, что это такое - брежневщина! Испанский стыд", ‒ возопила пользовательница Анна Билозерова.

"Вы танкиста наскребли на стелле на счастье-удачу?", ‒ задал риторический вопрос пользователь Простислав Хомич.

"Это конец. Одно радует, что из камня, а не из навоза. А то точно, как в Московии. У создателей руки из ж*пы, а фантазии ‒ ноль", ‒ жестко подытожила пользовательница Светлана Йович.

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