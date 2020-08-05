"Тело ребенка в пакете из магазина и с мусором": на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП

В Каменском случился жуткий инцидент / Скриншот

В городе Каменское Днепропетровской области женщина – Ангелина – родила мертвым ребенка, в морге ей выдали тело малыша в пакете из какого-то магазина и с мусором.

Ребенок умер в утробе – задохнулся после того, как его шею обмотала пуповина, рассказала женщина ТСН.

По словам собеседницы, она узнала о смерти малыша на шестом месяце беременности, а потом родила его мертвым.

Ангелина добавила, что через несколько дней после родов забрала тело ребенка из морга – его выдали в пакете, в котором также были остатки бинтов и перчатки.

"Ребенка мне выдали в пакете, пакет этот был какой-то торговой марки магазина, я была вынуждена сама снимать руками все эти обрывки пакетов, потому что они примерзли – эти перчатки", – поделилась женщина.

Читайте такжеВ Кропивницком в больницу "скорой" подкинули трупПотом она написала о случившемся в соцсети и указала имя патологоанатома. После этого Ангелине стали звонить с неизвестного номера, в трубку молчали.

Напомним, в начале февраля в Киеве на ул. Богатырской двухлетний мальчик внезапно умер на приеме у врача. СМИ узнали, что мальчик скончался после того, как поперхнулся игрушкой.