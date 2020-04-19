"Чекисты и русские попы": канал кума Путина оскандалился марафоном "при поддержке РФ"

Телеканал 112 Украина угодил в скандал / detector.media

Телеканал 112 Украина продемонстрировал в своем эфире марафон Пасха. Мы люди, во время которого было показано видео, созданное при "поддержке министерства культуры РФ".

На эфир украинского телеканала с российским контентом обратили внимание пользователи в Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты.

"Правильно. Зачем нам финансировать культуру, если Медведчук спокойно нам продолжает поставлять культуру агрессора", - написал на своей странице в Facebook активист Владислав Грезев.

/ Фейсбук Н.Матвийчука

В свою очередь журналист Николай Матвийчук обратил внимание на то, что канал 112 Украина транслировал анимационную ленту, созданную при поддержке минкультуры РФ, "о хороших чекистах и русских попах".

/ Фейсбук Н.Матвийчука

/ Фейсбук Н.Матвийчука

Напомним, ранее сообщалось о том, что телеканал Интер на 8 марта показал трансляцию российского концерта с русскими звездами, которые отличились антиукраинскими высказываниями и поездками в аннексированный Крым.