Кандидаты на вылет: в Раде спрогнозировали "чистки" в Кабмине

Максим Степанов может лишиться министерской должности / УНИАН

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет является одним из кандидатов на увольнение.

Как говорится в материале РБК-Украина, в Слуге народа утверждают, что на своем посту глава Минобразования он "недостаточно активно лоббирует интересы ведомства".

Как объяснил другой собеседник в монобольшинстве, Шкарлет якобы уже и сам не прочь оставить свое кресло. "Он жалуется, что ему сложно, что он не справляется", – объяснил источник.

В материале отмечается, что также говорят о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, главная претензия к которому – плохая организация борьбы с пандемией коронавируса. Источник в Голосе уверяет, что отставка Степанова – вопрос якобы уже решенный, ее поддержат депутаты монобольшинства, и министра могут уволить уже на следующей неделе.

Но в Слуге народа дают более осторожные прогнозы. "Думаю, что про возможность отставки Степанова уже будем говорить после Нового года", – сказал собеседник в монобольшинстве. Его коллега также предположил, что вопрос с увольнением актуализируется в случае, если все же наступит коллапс медицинской системы. И именно министра в этой ситуации сделают ответственным за все проблемы.

У депутатов также накопились претензии к отдельным ведомствам. Например, против министра соцполитики Марины Лазебной ополчились мажоритарщики. Есть у нардепов претензии и к министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Читайте также"Просто алкоголик": в Слуге народа объяснили, почему Уманского выгнали из МинфинаСреди тех министров, к кому в Раде возникают претензии, называли также министра экологии Роман Абрамовского (но его поддерживает профильный комитет Рады), министра обороны Андрея Тарана (якобы у него трудности в отношениях с Генштабом) и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. Но по этим членам правительства пока вовсе нет никакой конкретики.

При этом позиции самого премьера Шмыгаля собеседники издания и в Кабмине, и в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Конкретного списка кандидатов "на вылет" из Кабмина нет, уверяют собеседники в СН. На заседании фракции этот вопрос не поднимался и от Офиса президента каких-то предложений также не поступало. В Офисе президента также говорят о возможности перестановок уже после Нового года.

Напомним, ранее лидер партии Слуга народа Александр Корниенко заявил о том, что конституционных оснований для роспуска парламента на данный момент нет, и президент Владимир Зеленский вряд ли пойдет на это.