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Инфекционист рассказала, чего нужно опасаться украинцам при выходе из карантина

11 мая 2020, 18:21

Медик-инфекционист Ольга Голубовская в деталях рассказала, чего именно стоит опасаться украинцам при выходе из карантина.

Карантина
Медик рассказала, чего нужно опасаться украинцам при выходе из карантина / УНИАН

Во время выхода из коронавирусного карантина самая большая опасность заражений возникает, когда человек заходит в многолюдное помещение.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Vogue UA со ссылкой на заслуженного врача Украины и медика-инфекциониста Ольгу Голубовскую.

"Основные риски после того, как мы начнем выходить из карантина, связаны, в первую очередь, с нахождением в помещениях, где много людей", — заявила она

Голубовская отметила, что если человек усаживается за столиком на улице (и в радиусе полутора метров вокруг него нет людей), то он может спокойно снимать маску либо респиратор.

"Если у вас есть возможность выходить на работу группами — сегодня пять человек, завтра другие пять, а остальные работают удаленно — то это будет самым правильным вариантом", — подытожила она.

Напомним, ранее украинский медик-инфекционист Сергей Федоренко - главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы - рассказал, что пандемия китайского коронавируса в Украине скоро пойдет на спад.

  

новости Украины карантин коронавирус Covid-19
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