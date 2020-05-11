Инфекционист рассказала, чего нужно опасаться украинцам при выходе из карантина

Медик рассказала, чего нужно опасаться украинцам при выходе из карантина / УНИАН

Во время выхода из коронавирусного карантина самая большая опасность заражений возникает, когда человек заходит в многолюдное помещение.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Vogue UA со ссылкой на заслуженного врача Украины и медика-инфекциониста Ольгу Голубовскую.

"Основные риски после того, как мы начнем выходить из карантина, связаны, в первую очередь, с нахождением в помещениях, где много людей", — заявила она

Голубовская отметила, что если человек усаживается за столиком на улице (и в радиусе полутора метров вокруг него нет людей), то он может спокойно снимать маску либо респиратор.

"Если у вас есть возможность выходить на работу группами — сегодня пять человек, завтра другие пять, а остальные работают удаленно — то это будет самым правильным вариантом", — подытожила она.

Напомним, ранее украинский медик-инфекционист Сергей Федоренко - главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы - рассказал, что пандемия китайского коронавируса в Украине скоро пойдет на спад.