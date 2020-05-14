Ослабление карантина: Кабмин разрешил работать непродовольственным рынкам

Кабмин разрешил работать непродовольственным рынкам / ТСН

На очередном заседании Кабмина в четверг, 14 мая, Кабинет было принято решение о разрешении возобновления работы в Украине рынков, которые продают непродовольственную продукцию. Как заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, такое решение даст возможность полностью обслуживать украинцев в торговом плане.

Далее, чиновник рассказал, что к работе непродовольственных рынков выдвигаются абсолютно те же санитарно-эпидемиологические требования, что и к продовольственным.

Читайте такжеУ Кличко назвали список рынков в Киеве, которые уже заработалиКак сообщают чиновники Кабмина вышеуказанное решение вступает в силу после его опубликования.

До того о необходимости открытия непродовольственных рынков в Украине высказался президент Владимир Зеленский.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - заявил глава страны.

Напомним, ранее, согласно постановлению Кабмина, с 1 мая в Украине заработали после коронавирусного карантина продовольственные рынки.