У Зеленского рассказали, что ожидает украинцев при адаптивном карантине / УНИАН

Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательным требованием - даже в условиях адаптивного карантина для избежания вспышек китайского коронавируса в Украине.

Соответствующая информация была опубликована на веб-портале главы государства. Согласно тексту, на традиционном совещании в понедельник, 11 мая, по борьбе с коронавирусом с участием президента Владимира Зеленского высшие лица государства обсудили планы по смягчению карантина.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию заболевших и последнюю статистику о распространении инфекции, и сообщили, что уровень смертности от Covid-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в тексте.

Напомним, ранее по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 заболевших китайским коронавирусом Covid-19. За минувшие сутки добавилось +416 новых инфицированных. Умерли от COVID-19 уже 408 человек (+17 за сутки).