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Украина открывает двери России и Беларуси: начинают работу пункты пропуска

17 июня 2020, 15:19

Открываются пункты пропуска Дольск и Вильча.

Граница, КПП
Украина открывает пункты пропуска с Россией и Беларусью / dpsu.gov.ua

Кабинет министров принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. По информации, будут возобновлены пешеходное и автомобильное сообщения в пунктах пропуска Дольск и Вильча.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 17 июня.

"Проект разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и республикой Беларусь, в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине, и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственной границе для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча", - объяснил глава МВД Арсен Аваков.

Правительство проголосовало за соответствующее решение, однако открыться пункты пропуска должны после его официального опубликования.

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Напомним, в понедельник, 15 июня, Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" уже принял первый авиарейс "Минск - Киев". Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все пункты пропуска в украинских аэропортах открыты после карантина, проводится работа с авиакомпаниями по восстановлению рейсов. Самим авиакомпаниям нужно время, чтобы обеспечить продажи билетов.

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