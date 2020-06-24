Коронавирус загнал Украину в список стран "красной зоны" / pixabay.com

Коронавирус в Украине в последнее время активизировался – ежедневно в стране фиксируют высокие показатели заболеваемости. Именно поэтому в настоящее время Украина не соответствует критериям заболеваемости COVID-19, которые нужны для активного восстановления международного авиасообщения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 22 июня, в Украине 19587 активных случаев COVID-19 или 46,8 случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, Украина попала в список стран "красной зоны".

Если ситуация с коронавирусом не изменится, то это может сказаться на возобновлении авиасообщения с другими странами.

Украина попала в "красную зону" / скриншот Минздрав

В то же время американское издание The New York Times сообщает, что власти Евросоюза согласовали предварительный список стран, для жителей которых будет разрешен въезд с 1 июля.

Сообщается, что в предварительный список не вошли Россия, Бразилия и США. Есть ли в списке Украина — в статье не говорится.

По информации издания, среди стран, из которых разрешат въезд, есть Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Китай, Уругвай, Куба и Вьетнам.

Ориентиром для составления списка являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч человек. Для посещения Евросоюза с 1 июля необходимо, чтобы количество заболевших было в пределе 20 человек на 100 тысяч.

В России этот показатель составляет 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

"Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги, Владимир Путин и Жаир Болсонару, по словам критиков, следовали схожим путем в борьбе с эпидемией, которая оставила все три страны в одинаково плохом положении: они с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль", — говорится в статье NYT.

Читайте такжеВ МОЗ рассказали, кто должен проходить самоизоляцию по возвращении из-за границыНапомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовало список стран со значительным распространением коронавирусной болезни. В "красной зоне" оказались полсотни государств.

Среди стран "красной зоны" - США, Великобритания, Швеция, Армения, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Испания, Молдова, Франция, Канада и Италия.

Это означает, что по прибытию из "красной зоны", где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения, люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы.