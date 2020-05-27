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Укрзализныця открыла продажу билетов на новые направления: куда можно уехать

27 мая 2020, 11:01

Госкомпания Укрзализныця продолжает запускать ж/д сообщение после коронавирусного карантина.

Поезд,Укрзализнц
Укрзализныця открыла продажу билетов на новые направления / УНИАН

Представители государственной компании Укрзализныця обновили перечень поездов по Украине, на которые уже можно купить билеты в режиме онлайн.

Соответствующее сообщение в среду, 27 мая 2020 года, опубликовали сотрудники пресс-службы госкомпании.

Согласно тексту, пассажирам стали доступны билеты на поезда по девяти направлениям:

1) №8/7 Одесса-Харьков;

2) №20/19 Лисичанск-Киев;

3) №53/54 Днепр-Одесса;

4) №63/64 Харьков-Киев;

5) №105/106 Киев-Одесса;

6) №791/792 Киев -Кременчуг;

7) №81/82 Харьков-Новоалексеевка;

8) №125/126 Киев-Константиновка;

9) №10/9 Киев-Мариуполь.

Напомним, ранее сотрудники госкомпании Укрзализныця открыли онлайн-продажу билетов на пять направлений скоростных поездов Интерсити+ (которые будут отправляться в рейсы уже с 1 июня 2020 года). Также сообщалось о том, что пассажиров допустят к поездам исключительно в защитных масках. Кроме того, температурный скрининг тел будет осуществляться во время проверки билетов. Далее ‒ Укрзализныця обеспечит санитарную обработку вагонов до и после каждого рейса поезда, а стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты

новости Украины Укрзализныця билеты пассажирские поезда
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