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Украинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИ

Уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.

27 июня 2020, 14:02

граница, Украина, Евросоюз
Украинцев не пустят в ЕС с 1 июля / segodnya.ua

Евросоюз готовится открыть границы с 1 июля, но не для все. Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы для стран, которые не входят в него. Украину исключили из списка страна, жителям которых разрешат въезд в Европу – виной всему высокая статистика по коронавирусу.

Об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.

Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.

В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.

В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.

Согласованный список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС:

  • Алжир
  • Австралия
  • Андорра
  • Ватикан
  • Грузия
  • Канада
  • Марокко
  • Монако
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сербия
  • Сан-Марино
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Черногория
  • Южная Корея
  • Япония

Кроме того, в список може попасть Китай - в случае, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.

По информации, список стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития ситуации с коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больныхНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован. Ожидается, что список будет обнародован в субботу к вечеру, 27 июня.

По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.

В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.

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