Украинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИ

Евросоюз готовится открыть границы с 1 июля, но не для все. Европейские дипломаты определили критерии, по которым они смогут открыть внешние границы для стран, которые не входят в него. Украину исключили из списка страна, жителям которых разрешат въезд в Европу – виной всему высокая статистика по коронавирусу.
Об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
С 1 июля открывается въезд для стран, где уровень заражения равен или ниже, чем средний в Европе. В Украине число новых случаев за последние две недели превышает средний показатель по ЕС.
Отметим, что уровень заражения в ЕС составляет менее 20 человек на 100 тысяч населения, в Украине он превышает показатель в 50.
В дополнение к уровню инфицирования Брюссель также оценит, есть тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассмотрит, как страна справляется с эпидемией и насколько надежны ее данные.
В первую редакцию списка стран, гражданам которых разрешат въезжать в ЕС, войдут менее 20 стран. Украины в списке нет.
Согласованный список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС:
- Алжир
- Австралия
- Андорра
- Ватикан
- Грузия
- Канада
- Марокко
- Монако
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сербия
- Сан-Марино
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Черногория
- Южная Корея
- Япония
Кроме того, в список може попасть Китай - в случае, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского Союза.
По информации, список стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые две недели с учетом развития ситуации с коронавирусом.
Читайте такжеКоронавирус в Украине вышел из-под контроля: за сутки более 900 больныхНапомним, ранее сообщалось, Европейский Союз может открыть свои границы с 1 июля только для граждан чуть более десятка государств. Окончательный список государств, которых коснутся ослабления, по-прежнему не согласован. Ожидается, что список будет обнародован в субботу к вечеру, 27 июня.
По данным Bloomberg, с 1 июля Евросоюз, в частности, откроется для Канады, Японии, Южной Кореи. Отмечается, что в список может войти Китай, однако дебаты на этот счет продолжаются.
В то же время Евросоюз пока не намерен открывать с 1 июля границы для граждан США, Бразилии и России.