Изолятор без воды и еды: в аэропорту Афин задержали 17 украинцев с рейсов из Киева

Украинцы провели ночь в изоляторе / Европейская правда

С 1 июля Евросоюз открыл границы, но не для всех. Подтверждением этому стала ситуация в Греции - в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

По информации, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал изданию пассажир.

Также стало известно, что после отказа во въезде украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

Сообщается, что у всех пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки. Разрешили оставить мобильные телефоны, но без зарядных устройств.

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Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, им разрешили купить за свой счет, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

Что говорят дипломаты?

Утром 5 июля пассажиры связались с консулом, которая сказала им, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник.

Консул также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт.

Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Читайте такжеЕвросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран с 1 июля, украинцам пока нельзя - BBCНапомним, ранее сообщалось, что украинцы со среды, 1 июля, смогут попасть в Грецию, но при нескольких условиях.

В греческом аэропорту нужно будет сдать тест на китайский коронавирус Covid-19, а потом, если вирус не обнаружат, неделю пробыть в изоляции в отеле, рассказал специалист туристического издания Greek travel pages Яннис Сиракис Стране.

По данным издания, для того, чтобы попасть в Грецию, также необходимо заполнить онлайн-форму The Passenger Locator Form (PLF) на сайте греческого министерства туризма travel.gov.gr.

После отправки формы PLF человек, желающий попасть в Грецию, получит персональный QR-код, который нужно будет показать в аэропорту государства. Код можно распечатать или показать на мобильном.